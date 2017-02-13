Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак2 : 4Рубин
Хоккей  Локомотив3 : 0Адмирал
Футбол  Лацио- : -Милан
Теннис  Донской6:4, 6:4Гранольерс
Баскетбол  Калев30 : 34Нижний Новгород
Футбол  Борнмут- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Фуркад-старший исключен из состава сборной Франции

Источник:  AFPКомментарии

Тренерский штаб сборной Франции принял решение произвести замену в составе национальной команды на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. 

Вместо Симона Фуркада, который неудачно выступил в спринте, заняв 85-е место, вызван со сборов Фабьен Клод.

«Учитывая результат Фуркада в спринте и его форму, мы понимали, что он не сможет хорошо выступить в индивидуальной гонке. Он отдохнет два или три дня, после чего возобновит тренировки, чтобы набрать форму на концовку сезона», – цитирует наставника французской сборной Стефана Бутьо AFP.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Цветкова забыли накормить обедом? Как складывается для нашей сборной ЧМ-2017Цветкова забыли накормить обедом? Как складывается для нашей сборной ЧМ-2017После пяти из одиннадцати гонок чемпионата мира по биатлону «Советский спорт» анализирует, что мы уже увидели, и чего еще ждать.Эмиль Хегле Свендсен: Есть опасения, что обморок может повторитьсяНорвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен рассказал о своем самочувствии.Антон Шипулин: При удачном стечении обстоятельств я способен завоевать любую медальРоссийский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал отсутствие в своей коллекции золотых медалей чемпионата мира.Тренер сборной Чехии: Из-за сумасшедшего комментатора Губерниева нам поступают угрозыТренер сборной Чехии по биатлону Ондржей Рыбарш заявил, что в адрес команды поступают угрозы. Он считает, что в этом виноват комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.День в истории. Евгению Гараничеву исполнилось 29 летСегодня отмечает день рождения известный российский биатлонист Евгений Гараничев. Ему исполнилось 29 лет.Анфиса Резцова: Пока в сборной России творится бардак, нам не на что рассчитыватьДвукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия).Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону в ХохфильценеСегодня в австрийском Хохфильцене стартует чемпионат мира по биатлону.«Посмотрел три минуты шоу на Первом канале. Стало противно»«Посмотрел три минуты шоу на Первом канале. Стало противно»Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о первых днях чемпионата мира, скандале с Мартеном Фуркадом и его освещении на ТВ.Уле Эйнар Бьорндален: Выступление Домрачевой вдохновило меняНорвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален поделился впечатлениями после гонки преследования на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что он занял третье место.Йоханнес Бе: Я не был уверен, что смогу догнать БьорндаленаНорвежский биатлонист Йоханнес Бе поделился впечатлениями после гонки преследования на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что он занял второе место.Услугина может пропустить оставшиеся гонки чемпионата мира по биатлонуРоссийская биатлонистка Ирина Услугина, возможно, не выступить в оставшихся гонках на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Об этом сообщил главный тренер сборной России Александр Касперович.Мартен Фуркад: Хотел отпраздновать победу еще на стрельбищеФранцузский биатлонист Мартен Фуркад поделился впечатлениями после гонки преследования на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что он занял первое место.Николай Круглов: Для Старых четвертое место - огромный успехПризер Олимпийских игр и четырехкратный чемпион мира Николай Круглов поделился мнением о выступлении российской биатлонистки Ирины Старых на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.Подчуфарова, Старых, Акимова и Слепцова выступят в индивидуальной гонке на чемпионате мираСтал известен состав женской сборной России в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Об этом сообщает официальный сайт СБР.Антон Шипулин: Йоханнес дотащил бы меня до призового местаАнтон Шипулин: Йоханнес дотащил бы меня до призового местаДва воскресных пасьюта принесли сборной России два четвертых места. Антона Шипулина «деревянная» медаль не обрадовала.Кто он, Рикко Гросс? Неумеха или вредитель? Колонка Юрия ЦыбаневаКто он, Рикко Гросс? Неумеха или вредитель? Колонка Юрия ЦыбаневаВыступление биатлонистов в Хохфильцене оценивать рано, но вот подготовка основного состава сборной к чемпионату мира, похоже, провалена.Кусок мимо рта. Шипулин, как и Старых, стал четвертым в гонке преследованияКусок мимо рта. Шипулин, как и Старых, стал четвертым в гонке преследованияАнтон Шипулин финишировал четвертым в гонке преследования в семи секундах от пьедестала. Победил Фуркад.Фуркад выиграл гонку преследования на чемпионате мира, Шипулин - четвертыйНа чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоялась гонка преследования у мужчин. Победу в ней одержал французский биатлонист Мартен Фуркад.Бьорндален поздравил Домрачеву с серебром на чемпионате мираНорвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален поздравил свою супругу, белорусскую биатлонистку Дарью Домрачеву с серебряной медалью в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия).ЧМ. Гонка преследования. Мужчины. Как это былоСегодня, 12 февраля в рамках чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене у мужчин пройдет гонка преследования.
Главные новости
Футбол
«Спартак» уступил «Рубину» в товарищеском матче
Другие
В Коми автобус с юными спортсменами попал в ДТП
Футбол
Александр Бубнов: Тигиев еще «сыроват» для «Спартака»
Футбол
Касерес может вернуться в «Барселону»
Футбол
Дмитрий Шляхтин: «Крылья Советов» ведут переговоры по защитнику «Спартака»
Биатлон
Фуркад-старший исключен из состава сборной Франции
Футбол
Дмитрий Шляхтин: «Спартак» согласился отдать Зуева в «Крылья Советов»
Футбол
Хавьер Грасия: В очередной раз убедился, что Карадениз – большой футболист
Футбол
Денис Глушаков: Мы показали свою готовность на данный момент
Футбол
РФС запретил «Кубани» регистрировать новых игроков из-за долгов перед «Спартаком»
все новости
Симон Фуркад
Симон Фуркадвсе новости
Чемпионат мира по биатлону
Чемпионат мира по биатлону