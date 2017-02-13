Фуркад-старший исключен из состава сборной Франции
Тренерский штаб сборной Франции принял решение произвести замену в составе национальной команды на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.
Вместо Симона Фуркада, который неудачно выступил в спринте, заняв 85-е место, вызван со сборов Фабьен Клод.
«Учитывая результат Фуркада в спринте и его форму, мы понимали, что он не сможет хорошо выступить в индивидуальной гонке. Он отдохнет два или три дня, после чего возобновит тренировки, чтобы набрать форму на концовку сезона», – цитирует наставника французской сборной Стефана Бутьо AFP.
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