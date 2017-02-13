Дмитрий Шляхтин: «Крылья Советов» ведут переговоры по защитнику «Спартака»

«Крылья Советов» начали переговоры с московским «Спартак» о переходе в самарскую команду защитника красно-белых Дениса Кутина. Об этом сообщил председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.

– Пока мы только в процессе переговоров, больше сказать не могу, – цитирует Шляхтина ТАСС.

В системе «Спартака» Кутин находится с 2010 года, дебют защитника за основной состав состоялся в 2013 году. С тех пор Кутин принял участие в 4 матчах «Спартака». В составе «Спартака-2» Кутин провел 89 игр и отметился тремя забитыми мячами.

Ранее состав самарского клуба пополнил полузащитник красно-белых Александр Зуев.

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