Касерес может вернуться в «Барселону»

Тренерский штаб «Барселоны» в связи с травмой Алейша Видаля начал поиски нового игрока в защитную линию.

Как сообщает Tuttomercatoweb, в ближайшее время каталонский клуб начнет переговоры по трансферу экс-футболиста «Ювентуса» Мартена Касереса, который выступал за сине-гранатовых с 2011 по 2012 гг.

Напомним, сейчас защитник является свободным агентом. Он покинул туринский клуб минувшим летом, а совсем недавно был близок к переходу в «Милан». Мартин успешно прошел медобследование, однако, контракт, предложенный «россонери», его не устроил.

Ранее сообщалось, что на уругвайца претендует московские «Локомотив», «Спартак» и клубы из чемпионата Англии.

Оздоев перешел в «Терек». Таблица трансферов РФПЛ