Александр Бубнов: Тигиев еще «сыроват» для «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возможном переходе в «Спартак» защитника «Анжи» Георгия Тигиева.

«Тигиев еще «сыроват» для основы «Спартака». Если он придет в «Спартак», то ему придется бороться за место в составе команды. Он получал неплохую игровую практику в «Торпедо» и «Анжи». В свое время Врба его даже использовал на позиции полузащитника. Поэтому его можно считать универсалом. Говорить о том, что Тигиев может заменить Ещенко в «Спартаке» еще рано. Но если он придет в «Спартак», то точно составит там конкуренцию Ещенко», - цитирует Бубнова «Спорт FM».

21-летний Тигиев дебютировал в премьер-лиге в сезоне 2014/2015 в составе «Торпедо», а в следующее межсезонье перешел в «Анжи».

В нынешнем сезоне на счету Тигиева 14 матчей в премьер-лиге.

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