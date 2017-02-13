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Дмитрий «LighTofHeaveN» Куприянов: Люди, ушедшие из Na’Vi, добились более высоких результатов

Комментарии

Комментатор студии RuHub Дмитрий «LighTofHeaveN» Куприянов в интервью порталу «Чемпионат» поделился мнением о новом составе Natus Vincere по Dota 2, назвал лучшие составы Na’Vi за все время, а также рассказал, что больше всего понравилось в новом патче 7.00.

«Были варианты намного лучше. Тот же ALOHADANCE очень хорошо играет в Dota 2. Он отлично показал себя в Team Empire на четвертой позиции, но увы, не всегда находил общий язык с другими участниками команды. Организация дает игрокам дисциплину, в то время как те предлагают свои руки. На мой взгляд лучше брать сильных игроков и учить их общаться, нежели брать «хороших парней» и учить их играть.

Если General и Dendi смогут слегка улучшить свой английский, то проблем не будет вообще. Напомню что языковой барьер был в DC на последнем The International. Resolution тоже говорил по-русски, но при этом сумел занять второе место с англоязычной командой.

LighTofHeaveN, Dendi, XBOCT, Ars-Art, Puppey и Kuroku, Dendi, XBOCT, Kuroku, Puppey. Причина — результаты. В первом составе команда была лучшей на большинстве турниров долгие годы с 2011-го по 2013 год, а во втором занимала вершину с 2013-го по 2014-й. Всё, что было потом, выглядело так себе по сравнению с тем, что было до этого. При этом забавный факт — люди, ушедшие из Na’Vi, добились более высоких результатов, чем сама Na’Vi с обновленным составом.

Больше всего понравились таланты. Теперь, если Valve захочет сбалансировать героя, то у неё будет больше возможностей. Благодаря талантам, многие герои становятся стрелками, некоторые заклинатели превращаются в сильнейших танков. Вариативность увеличилась настолько, что теперь в «Доту» стало очень весело играть и ещё интереснее комментировать».

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