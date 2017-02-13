Американские фигуристы выпустили ролик с поздравлениями Тарасовой

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Фанатка. В понедельник прославленный тренер Татьяна Тарасова отмечает 70-летие Обозреватель «Советского спорта» – о Татьяне Тарасовой, принесшей стране со своими учениками семь золотых олимпийских медалей.

День в истории. Татьяне Тарасовой исполнилось 70 лет Сегодня отмечает день рождения знаменитый советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Ей исполнилось 70 лет.

18 февраля пройдет ледовое шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой 18 февраля 2017 года в ГЦКЗ «Россия» (ДС «Лужники») состоится гала-концерт на льду «Татьяна Тарасова.

Татьяна Тарасова: Печально, что Липницкой снова придется лечиться. Жаль усилий, но так бывает Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о травме российской фигуристки Юлии Липницкой.

Татьяна Тарасова: Не стоит ставить крест на Ковтуне Известный российский тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуриста Максима Ковтуна на Гран при в Китае, где он занял седьмое место.

Татьяна Тарасова: Надеюсь, что падение Медведевой на Гран-при в Париже было последним для нее Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуристки Евгении Медведевой на Гран-при в Париже.

Елена Радионова: Тарасова и хвалит, и ругает, но делает это мудро Бронзовый призер чемпионата мира и двукратный серебряный призер чемпионата Европы Елена Радионова рассказала об участии заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой в работе над ее программами нового сезона.

Татьяна Тарасова: Причина произошедшего с Липницкой - обезвоживание Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала проблемы, возникшие у российской фигуристки Юлии Липницкой во время исполнения произвольной программы на московском этапе Гран-при.

Татьяна Тарасова: Туктамышевой нужно ставить на технику и многооборотные прыжки Известный российский тренер Татьяна Тарасова считает, что чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева должна сделать ставку на свою технику, благодаря чему она снова сможет побеждать.

Татьяна Тарасова: МОК не имеет права дисквалифицировать страну Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в эфире программы «Все на Матч!» высказалась о призыве главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта к президенту МОК Томасу Баху отстранить всех российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Этот день в истории. Татьяне Тарасовой – 69! Сегодня, 13 февраля, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отмечает свой день рождения.

Татьяна Тарасова: Медведева на ЧЕ способна получить оценки уровня Финала Гран-при и ЧР Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что российская фигуристка Евгения Медведева способна и на чемпионате Европы получить от судей оценки уровня тех, что она заслужила за выступление в Финале Гран-при и на чемпионате России в Екатеринбурге.

Татьяна Тарасова: Российские фигуристы могут рассчитывать на медали во всех видах на ЧЕ Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что российские фигуристы могут рассчитывать на медали во всех видах программы чемпионата Европы.

Татьяна Тарасова: После перехода к Урманову у Липницкой в глазах появились искры Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Юлия Липницкая прониклась большим желанием к фигурному катанию после перехода в группу Алексея Урманова.

Татьяна Тарасова: Липницкая и Урманов подошли друг другу Известный тренер Татьяна Тарасова считает, что работа с Алексеем Урмановым положительно сказывается на спортивной карьере фигуристки Юлии Липницкой.

Татьяна Тарасова: Ковтун у нас впереди всех. Он мог бы бороться с мировыми лидерами Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает Максима Ковтуна фаворитом чемпионата России, который стартует завтра в Екатеринбурге.

Татьяна Тарасова: Девочек у нас много, и все хорошие. Конкурс - два человека на место Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от соревнований в женском одиночном катании на чемпионате России.

Татьяна Тарасова: Липницкая работает в Сочи с большим энтузиазмом Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о конкуренции в женском одиночном катании на чемпионате России в Екатеринбурге.