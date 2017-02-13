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В Коми автобус с юными спортсменами попал в ДТП

Источник:  Вести.RuКомментарии

Команда юных спортсменов попала сегодня в ДТП в Коми. Шестеро подростков в возрасте 15-17 лет получили травмы, сообщает Vesti.ru.

Микроавтобус, в котором спортсмены возвращались с турнира по тхэквондо, столкнулся с фурой, после этого все автомобили оказались в кювете.

Авария произошла около 16:00 мск на 58-м километре трассы Сыктывкар - Ухта. Все пострадавшие госпитализированы. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

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