В Коми автобус с юными спортсменами попал в ДТП

Команда юных спортсменов попала сегодня в ДТП в Коми. Шестеро подростков в возрасте 15-17 лет получили травмы, сообщает Vesti.ru.

Микроавтобус, в котором спортсмены возвращались с турнира по тхэквондо, столкнулся с фурой, после этого все автомобили оказались в кювете.

Авария произошла около 16:00 мск на 58-м километре трассы Сыктывкар - Ухта. Все пострадавшие госпитализированы. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.