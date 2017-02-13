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Томас Тухель: «Бавария» Гвардиолы не доставляла удовольствия футбольным романтикам

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель высказался о работе Хосепа Гвардиолы с мюнхенской «Баварией».

Напомним, испанский специалист тренировал немецкий клуб с 2012 по 2016 гг. 

«Лично для меня «Барселона» Гваридолы и его «Бавария» – абсолютно разные вещи. Каталонский клуб играл свободно, показывая красивый футбол. Да, у Хосепа получилось сделать то же самое с «Баварией» в первые месяцы своей работы. 

Помню их матч с «Манчестер Сити». Тогда я подумал: «Это невероятно. Его клуб снова не позволил никому контролировать мяч и диктовал свои условия». Но позже все это ушло на второй план, и «Бавария» вернулась на прежний уровень. Да, они выиграли чемпионат страны, набрав 90 баллов, но это было не так красиво.

Они стали более последовательны, и это не доставляло удовольствия футбольным романтикам. Помню, как «Бавария» играла с двумя нападающими – Марио Манджукичем и Клаудио Писсарро. В «Барселоне» Гвардиола лучше бы пошел на другие потери, чем выставил состав с двумя форвардами», – сказал Тухель, слова которого приводит Goal.

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