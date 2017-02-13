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Жулиано: 12 товарищеских матчей за 25 дней – это действительно непросто

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Бразильский полузащитник «Зенита» Жулиано высказался об адаптации своего соотечественника Эрнани, а также рассказал о целях питерской команды во время зимних сборов.

«Моя адаптация прошла достаточно быстро – я приехал, сыграл в двух матчах по тайму, затем вышел в старте и сыграл 90 минут. Мне было легко привыкнуть к новым условиям благодаря опыту игры в европейском чемпионате. Что касается Эрнани, то ему потребуется больше времени – во-первых, потому что я был старше в тот момент. Он молодой футболист с хорошими качествами, но ему нужно привыкнуть к манере игры команды. Мы в свою очередь делаем все возможное, чтобы Эрнани подготовился и начал играть в полную силу.

Предсезонная подготовка получилась сложной, но она необходима для команды, поскольку у нас был длительный отпуск. За время сборов мы должны заложить фундамент на оставшуюся часть сезона. Непросто, приходится терпеть, но это пойдет нам на пользу. 12 товарищеских матчей за 25 дней – это действительно непросто. Впервые у меня такая интенсивная подготовка, столько матчей. Но у нашего тренера большой опыт. Мы стараемся выполнять его требования и полностью ему доверяем», – приводит слова Жулиано официальный сайт «Зенита».

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