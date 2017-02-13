Рамос получил футболку с номером 500 (фото)
Президент «Реала» Флорентино Перес в торжественной обстановке вручил защитнику команды Серхио Рамосу футболку с номером 500. Такое количество встреч игрок провел за мадридскую команду.
Юбилейный матч 30-летний Рамос сыграл накануне - в 22-м туре чемпионата Испании его команды на выезде взяла верх над «Осасуной» (3:1).
«Провести 500 матчей за «Реал» удается далеко не каждому. Поэтому это большая честь для меня. То, что я провел юбилейную встречу с капитанской повязкой, делает это достижение еще более весомым», - отметил Рамос.
👕👌✅ #Ramos500— Real Madrid C. F. (@realmadrid) 13 февраля 2017 г.
Florentino Pérez entregó a @SergioRamos una camiseta por sus 5️⃣0️⃣0️⃣ partidos.
👉 https://t.co/4Qz02CZAqt pic.twitter.com/a6kCvKMKvQ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически