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Рамос получил футболку с номером 500 (фото)

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Президент «Реала» Флорентино Перес в торжественной обстановке вручил защитнику команды Серхио Рамосу футболку с номером 500. Такое количество встреч игрок провел за мадридскую команду.

Юбилейный матч 30-летний Рамос сыграл накануне - в 22-м туре чемпионата Испании его команды на выезде взяла верх над «Осасуной» (3:1).

«Провести 500 матчей за «Реал» удается далеко не каждому. Поэтому это большая честь для меня. То, что я провел юбилейную встречу с капитанской повязкой, делает это достижение еще более весомым», - отметил Рамос.

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