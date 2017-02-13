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Жулиано: В изучении русского языка мне больше всего помогло караоке

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Жулиано рассказал о том, как он выучил английский, русский и украинский языки.

– Правда, что вы выучили английский, посмотрев сериал «Доктор Хаус»?
– Я начал ходить на языковые курсы еще в Бразилии, правда, недолго – всего два месяца, потому потом переехал на Украину. Мне всегда нравился английский, но возможности ходить на занятия не было. Поэтому я стал смотреть фильмы, сериалы и старался проводить отпуск в США, чтобы практиковаться в языке. А так да – когда смотришь сериалы, то получаешь удовольствие и заодно учишь язык.

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– На русском смотрите что-нибудь?
– Не так много. Вы, наверное, удивитесь, но больше всего мне помогло караоке – на Украине мы часто ходили туда с ребятами и многие слова я выучил из песен, которые мы пели.

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– Вы можете отличить на слух русский и украинский?
– Однажды я пошел в кино, сел, начал смотреть и поймал себя на мысли, что ничего не понимаю. Потом оказалось, что фильм был на украинском языке. Так что на слух отличить могу, но по-украински не понимаю, - приводит слова Жулиано официальный сайт «Зенита».

Напомним, Жулиано перешел в «Зенит» летом 2016 года из «Гремио», за который бразилец выступал с 2014-го. До этого полузащитник провел три сезона в «Днепре». В составе клуба из Украины он провел 87 матчей и забил 16 мячей.

В составе «Зенита» в сезоне-2016/17 на счету Жулиано 14 голов и 9 результативных передач в 23 играх во всех турнирах. 

Ближайший матч сине-бело-голубые проведут 16 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Встреча начнется в 23:05, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.  

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