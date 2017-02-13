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Денис Тихомиров: Договорились с FIS об отмене этапа Кубка мира в Москве

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер национальной сборной Денис Тихомиров рассказал, что федерация сноуборда России (ФСР) достигла договоренности с Международной федерацией лыжного спорта (FIS) об отмене этапа Кубка мира в подмосковном Шуколово.

- Мы договорились с FIS об отмене этапа в Москве, запланированного на конец февраля. Все сделано в рамках регламента, ничего страшного нет. Теперь проведем этап в декабре.

FIS не имеет никаких претензий к России по проведению этапов. Напротив, все рады приезжать к нам. Отмена даже пойдет на пользу, поскольку из-за того, что нужно было сделать много технически сложных работ, мы не успевали бы хорошо подготовиться к соревнованиям, - цитирует Тихомирова «Р-Спорт».

Добавим, что этап Кубка мира по борд-кроссу и параллельному гигантскому слалому изначально должен был пройти в Шуколово 24-26 февраля 2017 года.

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