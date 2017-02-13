Борис Майоров: Прохоркин в СКА на подхвате, поэтому и в сборной не заметен

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – об игре в сборной России форварда СКА Николая Прохоркина.

– Сколько Прохоркин уже находится в орбите сборной, а ничего выдающегося так и не показал, – рассуждает Борис Майоров. – А ведь совсем недавно мы о нем говорили, как о талантливом, как минимум, многообещающем игроке. Что с ним происходит? Да потому что он и в СКА не так много играет. У питерцев есть два первых ударных, крепко сбитых звена. Попробуй туда еще пробейся, шансы на это мизерные. А в четвертой тройке всегда будешь только на подхвате. Поэтому и в сборной результата нет. Чтобы люди росли, становились звездами – им играть надо!

Напомним, что на Шведских играх сборная России выиграла все три матча, досрочно победив в Евротуре.