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Поминвилль, Аллен и Арвидссон – лучшие игроки недели в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

НХЛ назвала лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Первой звездой стал нападающий «Миннесоты» Джейсон Поминвилль, набравший больше всех - 8 (2+6) очков. При этом его команда выиграла три матча из четырех.

Второе место занял голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен. Он со своей командой одержал победы во всех трех матчах недели, пропуская в среднем по одной шайбе за игру и отразив 96,7% бросков.

Третьей звездой признан форвард «Нэшвилла» Виктор Арвидссон. В четырех встречах он записал в свой актив 7 (5+2) очков, а в игре с «Флоридой» сделал хет-трик.

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