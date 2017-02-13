Голкипер «Шавиниган» Михаил Денисов признан третьей звездой недели в QMJHL

Голкипер клуба «Шавиниган» Михаил Денисов признан третьей звездой недели в QMJHL. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

18-летний вратарь выиграл два матча из трех, отстояв в обеих победных играх «на ноль». В субботнем матче с «Сент-Джоном» (3:0) он отразил 25 бросков по воротам, а в воскресной игре с «Галифаксом» (1:0) на его счету 28 сэйвов.

В текущем сезоне, который является для Денисова вторым в QMJHL, на счету россиянина 25 побед в 42 встречах регулярного чемпионата и четыре «сухих» матча.