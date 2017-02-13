ITF не будет разводить сборные России и Украины во время жеребьевки стыковых матчей Fed Cup

Международная теннисная федерация (ITF) не будет разводить сборные России и Украины во время жеребьевки стыковых матчей за выход в Мировую группу Кубка Федерации, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу организации.

Жеребьевка плей-офф состоится во вторник, 14 февраля. Сборная России наряду с командами Франции, Германии и Голландии оказалась в числе сеяных. Несеяными стали сборные Украины, Бельгии, Словакии и Испании.

Стыковые матчи за выход в Мировую группу Кубка Федерации состоятся 22-23 апреля.