Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак2 : 4Рубин
Хоккей  Локомотив6 : 1Адмирал
Футбол  Лацио- : -Милан
Теннис  Донской6:4, 6:4Гранольерс
Баскетбол  Калев87 : 91Нижний Новгород
Футбол  Борнмут- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Арсенал» рассматривает Бенитеса на замену Венгеру

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес может вернуться в высший дивизион чемпионата Англии. Об этом сообщает Sunday Mirror.

По информации источника, испанский специалист вошел в список потенциальных замен Арсена Венгера на посту главного тренера лондонского «Арсенала». 

Ранее сообщалось, что Бенитес, контракт которого рассчитан до 2019 года, может покинуть «сорок» из-за разногласий с владельцем клуба.

Отметим, что в АПЛ наставник работал с «Ливерпулем» и «Челси». 

Читайте также:

Тухель? Аллегри? Кого «Арсенал» хочет видеть на месте Венгера

Роман Гутцайт: Болельщикам абсолютно бестактно говорить, что Венгер должен уйти

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роман Гутцайт: Болельщикам абсолютно бестактно говорить, что Венгер должен уйтиКомментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Гутцайт высказался о ситуации главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера. Ранее болельщики «пушкарей» потребовали отставки французского специалиста, который тренирует команду с 1996 года.«Ювентус» и «ПСЖ» претендуют на Санчеса«Ювентус» и «ПСЖ» проявляют интерес к нападающему английского «Арсенала» Алексису Санчесу.Спаллетти входит в число претендентов на пост главного тренера «Арсенала»Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти может возглавить лондонский «Арсенал». Об этом сообщают итальянские СМИ.Петр Чех: Сейчас любая игра будет как финалГолкипер «Арсенала» Петр Чех после победы над «Халл Сити» (2:0) в матче 25-го тура премьер-лиги высказался о раскладе в турнирной таблице.Защитник «Халл Сити»: Клаттенбург извинился за то, что засчитал гол Санчеса рукойЗащитник «Халл Сити» Эндрю Робертсон после матча 25-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (0:2) на «Эмирейтс» сообщил, что арбитр Марк Клаттенбург извинился перед его командой за то, что засчитал гол соперника, забитый рукой.Марку Силва: «Арсенал» забил один гол рукой, а Гиббса нужно было удалятьГлавный тренер «Халл Сити» Марку Силва прокомментировал матч 25-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (0:2) на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.Арсен Венгер: Я ценю, что Райт хочет, чтобы я отдохнул, но я не готов к этомуГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал слова бывшего игрока клуба Иана Райта, который заявил, что 67-летний француз покинет клуб по окончании сезона.Марадона одобряет! В Англии забили самый скандальный гол сезона (ВИДЕО)Марадона одобряет! В Англии забили самый скандальный гол сезона (ВИДЕО)Полузащитник лондонского «Арсенала» буквально забросил мяч рукой в ворота «Халла»Алексис Санчес возглавил бомбардирскую гонку АПЛНападающий Алексис Санчес забил два мяча в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии с «Халл Сити» (2:0) и вышел на первое место в списке бомбардиров турнира.«Арсенал» обыграл «Халл Сити» благодаря дублю Санчеса«Арсенал» дома взял верх над «Халл Сити» (2:0) в 25-м туре чемпионата Англии.Фанаты «Баварии» и рассказ Виллиана. Обзор главных событий в европейском футболеФанаты «Баварии» и рассказ Виллиана. Обзор главных событий в европейском футболе«Советский спорт» собрал подборку самых ярких событий в европейском футболе за прошедшие пять дней.Иан Райт: Венгер сказал мне, что его время в «Арсенале» подходит к концуБывший нападающий «Арсенала» Иан Райт рассказал о том, что главный тренер «канониров» Арсен Венгер может покинуть команду по окончании текущего сезона.Роналду признан лучшим легионером в истории АПЛ, Аршавин – на 91-м местеАнглийское издание FourFourTwo составило рейтинг лучших легионеров в истории английской премьер-лиге. Первое место в нем занимает Криштиану Роналду.Карло Анчелотти: Рибери будет непросто набрать оптимальную форму к матчу с «Арсеналом»Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о состоянии полузащитника Франка Рибери, который испытывает проблемы с бедром.Тухель? Аллегри? Кого «Арсенал» хочет видеть на месте ВенгераТухель? Аллегри? Кого «Арсенал» хочет видеть на месте Венгера«Советский спорт» рассказывает, как обстоят дела у специалистов, которых «сватают» в стан «пушкарей».Тухель – основной кандидат на пост наставника «Арсенала»В руководстве лондонского «Арсенала» планируют грядущим летом назначить нового главного тренера. Об этом сообщает издание Daily Mirror.Руни зарабатывает больше всех игроков премьер-лигиИздание The Times опубликовало список самых высокооплачиваемых игроков клубов премьер-лиги.Арсен Венгер: «Арсенал» воспитал больше игроков, чем кто-либо ещеГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на претензии о том, что он мало критикует своих игроков.Георгий Черданцев: Помощнику Конте достается, но он давно привык к его темпераментуКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев, побывавший на матче «Челси» и «Арсенала» (3:1), рассказал, как относится к наставнику «синих» Антонио Конте его ассистент Анджело Алессио.Деньги на ветер. Ребров, Жо и Ниасс – худшие покупки клубов АПЛДеньги на ветер. Ребров, Жо и Ниасс – худшие покупки клубов АПЛ«Советский спорт» рассказывает о трансферных удачах и провалах семи на данный момент сильнейших команд АПЛ.
Главные новости
Футбол
«Спартак» уступил «Рубину» в товарищеском матче
Футбол
Финал Кубка Испании-2017 состоится в Мадриде
Бокс
Суд присяжных в США постановил, что Поветкин принимал мельдоний после запрета
Теннис
ITF не будет разводить сборные России и Украины во время жеребьевки стыковых матчей Fed Cup
Хоккей
Поминвилль, Аллен и Арвидссон – лучшие игроки недели в НХЛ
Футбол
Рамос получил футболку с номером 500 (фото)
Другие
В Коми автобус с юными спортсменами попал в ДТП
Футбол
Александр Бубнов: Тигиев еще «сыроват» для «Спартака»
Футбол
Касерес может вернуться в «Барселону»
Футбол
Дмитрий Шляхтин: «Крылья Советов» ведут переговоры по защитнику «Спартака»
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Рафаэль Бенитес
Рафаэль Бенитесвсе новости