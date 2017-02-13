«Арсенал» рассматривает Бенитеса на замену Венгеру
Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес может вернуться в высший дивизион чемпионата Англии. Об этом сообщает Sunday Mirror.
По информации источника, испанский специалист вошел в список потенциальных замен Арсена Венгера на посту главного тренера лондонского «Арсенала».
Ранее сообщалось, что Бенитес, контракт которого рассчитан до 2019 года, может покинуть «сорок» из-за разногласий с владельцем клуба.
Отметим, что в АПЛ наставник работал с «Ливерпулем» и «Челси».
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