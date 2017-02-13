Суд присяжных в США постановил, что Поветкин принимал мельдоний после запрета

Суд присяжных в США постановил, что российский боксер Александр Поветкин принимал мельдоний после его запрета. Об этом сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

- Первую инстанцию с присяжными мы проиграли. Суд пока рассматривал только одну тему: принимал ли Поветкин мельдоний конкретно в запрещенный период? Они посчитали, что Поветкин почему-то принимал его в запрещенный период, - передает слова Рябинского ТАСС.

Напомним, что Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя было озвучено, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. Вскрытие допинг-пробы B в начале февраля подтвердило положительный допинг-тест.

Позже стало известно, что Поветкин был исключен из рейтинга IBF. Ранее он был исключен из рейтинга WBC.