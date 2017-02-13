Финал Кубка Испании-2017 состоится в Мадриде

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«Барселоне» разрешат подписать нового игрока на замену Видалю Защитник «Барселоны» Алеиш Видаль выбыл до конца сезона. В связи с этим Ла Лига пойдет на уступке команде.

Натхо в «Локо», 2000-е очко «МЮ» в АПЛ, победная передача Бурмистрова и 35 сэйвов Бобровского. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

Защитник «Барселоны» Видаль выбыл на пять месяцев из-за травмы Полузащитник «Барселоны» Алеиш Видаль в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (6:0) получил серьезную травму лодыжки и выбыл, как минимум на пять месяцев, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Суарес догнал Луиса Энрике по голам за «Барселону» Дубль в ворота «Алавеса» в матче 22-го тура примеры (6:0) позволил форварду «Барселоны» Луису Суаресу сравняться по голам с нынешним главным тренером каталонцев Луисом Энрике.

Алеиш Видаль получил серьезную травму в матче с «Алавесом» (фото) В концовке матча 22-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (6:0) серьезную травму получил защитник «Барселоны» Алеиш Видаль. Он покинул поле на носилках.

«Барселона» разгромила «Алавес» со счетом 6:0 Матч 22-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Барселоной» завершился убедительной победой гостей. Итоговый счет матча – 6:0 в пользу «Барсы».

Луис Энрике: О силе «Алавеса» говорит то, что они обыграли «Барселону» в первом круге Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча с «Алавесом» в 22-м туре чемпионата Испании.

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Суарес дисквалифицирован на два матча и не сыграет в финале Кубка Испании Испанская федерация футбола приняла решение дисквалифицировать форварда «Барселоны» Луиса Суареса за два матча за поведение в ответной полуфинальной встрече Кубка Испании против «Атлетико» (1:1), сообщает Sport.es.

Месси близок к подписанию нового контракта с «Барселоной» Хорхе Месси, отец нападающего Лионеля Месси, встретится сегодня в Каталонии с руководством «Барселоны» и обсудит вопрос продления контракта.

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