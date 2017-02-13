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Финал Кубка Испании-2017 состоится в Мадриде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Федерации футбола Испании определились с местом проведения финального матча за Кубок страны.

Отмечается, что игра, в которой встретятся «Барселона» и «Алавес», состоится 27 мая в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» (домашняя арена «Атлетико»).

Ранее сообщалось, что местом проведения этого матча может стать домашний стадион «Реала», однако, президент «сливочных» Флорентино Перес исключил эту возможность, поскольку клуб планирует проводить на своем стадионе ремонтные работы.

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