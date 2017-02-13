«Локомотив» разгромил на домашней арене «Адмирал»
Хоккеисты ярославского «Локомотива» разгромили в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» со счетом 6:1.
Заброшенными шайбами у хозяев отметились Александр Полунин, Якуб Накладал, Эмиль Галимов, Андрей Локтионов, Даниил Апальков и Павел Каледов. У гостей точный бросок на счету Дениса Алексеева.
После этой игры «Локомотив» набрал 107 очков в 58 матчах чемпионата и занимает третье место в Западной конференции. В активе «Адмирала» 82 набранных очка и седьмое место на «Востоке».
В следующем матче 16 февраля «Локомотив» на своей площадке примет пекинский «Куньлунь». В тот же день «Адмирал» встретится в Москве с местным «Динамо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Локомотив - Адмирал - 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)
Голы:
Полунин (Локтионов, Ильенко), 1:04 (1:0). Накладал (Козун), 21:52 (2:0 - бол.). Галимов (Картаев), 39:05 (3:0). Локтионов (Полунин), 46:08 (4:0). Апальков (Коледов), 50:53 (5:0). Алексеев (Краснослободцев, Конев), 51:20 (5:1). Коледов 59:19 (6:1).
Место и дата
13 февраля 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция