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«Локомотив» разгромил на домашней арене «Адмирал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты ярославского «Локомотива» разгромили в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» со счетом 6:1.

Заброшенными шайбами у хозяев отметились Александр Полунин, Якуб Накладал, Эмиль Галимов, Андрей Локтионов, Даниил Апальков и Павел Каледов. У гостей точный бросок на счету Дениса Алексеева.

После этой игры «Локомотив» набрал 107 очков в 58 матчах чемпионата и занимает третье место в Западной конференции. В активе «Адмирала» 82 набранных очка и седьмое место на «Востоке».

В следующем матче 16 февраля «Локомотив» на своей площадке примет пекинский «Куньлунь». В тот же день «Адмирал» встретится в Москве с местным «Динамо».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Локомотив - Адмирал - 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

Голы:

Полунин (Локтионов, Ильенко), 1:04 (1:0). Накладал (Козун), 21:52 (2:0 - бол.). Галимов (Картаев), 39:05 (3:0). Локтионов (Полунин), 46:08 (4:0). Апальков (Коледов), 50:53 (5:0). Алексеев (Краснослободцев, Конев), 51:20 (5:1). Коледов 59:19 (6:1).

Место и дата

13 февраля 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция


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