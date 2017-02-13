«Локомотив» разгромил на домашней арене «Адмирал»

Хоккеисты ярославского «Локомотива» разгромили в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» со счетом 6:1.

Заброшенными шайбами у хозяев отметились Александр Полунин, Якуб Накладал, Эмиль Галимов, Андрей Локтионов, Даниил Апальков и Павел Каледов. У гостей точный бросок на счету Дениса Алексеева.

После этой игры «Локомотив» набрал 107 очков в 58 матчах чемпионата и занимает третье место в Западной конференции. В активе «Адмирала» 82 набранных очка и седьмое место на «Востоке».

В следующем матче 16 февраля «Локомотив» на своей площадке примет пекинский «Куньлунь». В тот же день «Адмирал» встретится в Москве с местным «Динамо».

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