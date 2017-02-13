Сборная России забросила 42 шайбы в ворота Турции на юношеском Олимпийском фестивале

На проходящем в Турции 13-м юношеском олимпийском зимнем фестивале юниорская сборная России (U16) разгромила турецкую команду со счетом 42:0.

В первый период россияне поразили ворота турков 15 раз, во втором забросили 12 шайб. В третьем периоде еще 15 шайб оказались в воротах турецкой сборной.

В следующем матче сборная России встретится командой Франции. Матч состоится 14 февраля в 15:00 по московскому времени.