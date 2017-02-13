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Коммуникационное агентство будет работать с соцсетями футболистов сборной России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Коммуникационное агентство Eventica будет работать с аккаунтами футболистов сборной России в социальных сетях в рамках программы по улучшению имиджа национальной команды, сообщил владелец агентства Сергей Колушев.

«В настоящее время мы разработали комплексную программу по работе с национальной сборной. В наши задачи входит широкий спектр вопросов – от соцсетей игроков до создания инфоповодов. Мы постоянно анализируем работу лучших футбольных клубов мира. Они уделяют значительное внимание индивидуальной работе с каждым игроком, привлекая лучших менеджеров из медиа», – сказал Колушев.

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