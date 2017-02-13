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«Урал» пополнится защитником молодежной сборной Грузии Табидзе

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Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, что клуб договорился о подписании контракта с 21-летним защитником молодежной сборной Грузии Джемалом Табидзе.

- Думаю, подпишем, уже договорились, подробностей пока не знаю. Президент уже разговаривал с его представителями. Джемал нам понравился, - передает слова Тарханова ТАСС.

С лета 2015 года права на центрального защитника принадлежат «Генту». Защитник сыграл 17-ть матчей за юношеские сборные Грузии двух возрастов и две игры в составе молодежной команды. Также Табидзе провел две игры за главную сборную страны.

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