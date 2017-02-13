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МПК пока не видит оснований для восстановления членства Паралимпийского комитета России

Источник:  Международный паралимпийский комитет (IPC)Комментарии

Рабочая группа Международного паралимпийского комитета (МПК) на данный момент не видит оснований для восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в международной организации.

«В настоящее время рабочая группа видит, что критерии по восстановлению членства ПКР пока не выполнены. В этой связи рекомендовано сохранить решение по приостановлению членства», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.

Отмечается, что российские паралимпийцы пока не могут быть допущены до международных соревнований, поскольку ставят под угрозу целостность спорта. В то же время сообщается, что рабочая группа МПК собирается тесно сотрудничать с ПКР с целью выполнения критериев для восстановления членства в международной организации.

Согласно данным отчета, МПК отметил прогресс ПКР по восстановлению членства, в частности, установлен правильный диалог между рабочей группой МПК и ПКР, организации работают над разработкой дорожной карты для восстановления членства ПКР в МПК. При этом утверждается, что ПКР или иные спортивные власти России не предоставили четкого ответа на обвинения, выдвинутые комиссией Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

Напомним, в августе прошлого года в спортивной организации приняли решение об отстранении россиян от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро и лишении Паралимпийского комитета России (ПКР) членства в организации. 

ПКР 15 августа подал апелляцию в CAS, который 23 августа ее отклонил. Затем ПКР подал апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии, в которой попросил об отсрочке решения CAS, чтобы спортсмены из РФ смогли выступить на Паралимпиаде в Рио, но Федеральный суд Швейцарии его отклонил. 

В сентябре 2016 года 34 российских спортсмена, в том числе Гончарова, подали объединенный иск в CAS.

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