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Андрей Червиченко: Защита – это трагедия «Спартака», красно-белым нужно было брать Ивановича

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о поражении красно-белых от «Рубина» (2:4) в товарищеском матче на сборе в Испании.

- Не стал бы придавать большое значение результату этой игры. В контрольных встречах тренеры пробуют различные схемы, сочетания игроков. И тем не менее игра спартаковцев в защите даже в таком матче удивила. Оборона – это трагедия «Спартака». Как тут не вспомнить об Ивановиче! Подписали ли его, решили бы многие свои проблемы. И тот же Боккетти по-другому себя чувствовал. А сейчас у него нет конкуренции, вот он так и играет.

- Следующим новичком «Спартака» может стать защитник «Анжи» Тигиев...
- Ну разве это усиление? «Спартак» на новый уровень выведут качественные футболисты, например, Иванович. Но он уже в «Зените».

- Героем матча стал 37-летний Карадениз, забивший гол и дважды ассистировавший партнерам. Похоже, турок выходит из кризиса?
- Верю, что так и будет. У него был ментальный кризис, связанный с уходом из «Рубина» Бердыева. Но теперь все будет нормально. У него хорошее окружение, «Рубин» выходит из периода турбулентности. И заслуга в этом в немалой степени принадлежит главному тренеру Грасии.

- Ваши ожидания от выступления казанцев во второй части чемпионата?
- Нынешнее девятое место – явно не для них. Будут бороться на место в Лиге Европы.

Таблица трансферов РФПЛ

Матч

Спартак - Рубин - 2:4 (1:2)

Голы

Адриано 12 (1:0). Карадениз 24 (1:1). Мвила 42 (1:2). Санчес 51 (1:3). Попов 64 (2:3). Канунников 90 (2:4 - пен.).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Глушаков, Попов (Зе Луиш, 68), Самедов, Фернандо, Зобнин, Адриано

Рубин: Рыжиков, Устинов (Набиуллин, 62), Санчес, Бурлак, Бауэр, Камболов, Карадениз (Кузьмин, 83), Мвила, Ахметов, Жемалетдинов (Канунников, 46), Жонатас

Место и дата

13 февраля 16:10, Муниципальный стадион, Текстовая трансляция

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