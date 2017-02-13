Андрей Червиченко: Защита – это трагедия «Спартака», красно-белым нужно было брать Ивановича

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о поражении красно-белых от «Рубина» (2:4) в товарищеском матче на сборе в Испании.

- Не стал бы придавать большое значение результату этой игры. В контрольных встречах тренеры пробуют различные схемы, сочетания игроков. И тем не менее игра спартаковцев в защите даже в таком матче удивила. Оборона – это трагедия «Спартака». Как тут не вспомнить об Ивановиче! Подписали ли его, решили бы многие свои проблемы. И тот же Боккетти по-другому себя чувствовал. А сейчас у него нет конкуренции, вот он так и играет.

- Следующим новичком «Спартака» может стать защитник «Анжи» Тигиев...

- Ну разве это усиление? «Спартак» на новый уровень выведут качественные футболисты, например, Иванович. Но он уже в «Зените».

- Героем матча стал 37-летний Карадениз, забивший гол и дважды ассистировавший партнерам. Похоже, турок выходит из кризиса?

- Верю, что так и будет. У него был ментальный кризис, связанный с уходом из «Рубина» Бердыева. Но теперь все будет нормально. У него хорошее окружение, «Рубин» выходит из периода турбулентности. И заслуга в этом в немалой степени принадлежит главному тренеру Грасии.

- Ваши ожидания от выступления казанцев во второй части чемпионата?

- Нынешнее девятое место – явно не для них. Будут бороться на место в Лиге Европы.

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