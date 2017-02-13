Виталий Мутко: Нас ждет множество мероприятий навстречу Кубку конфедераций

Кубок конфедераций все ближе. Чем ближе будет ощущаться дыхание старта главного футбольного турнира нынешнего года, тем большее количество ярких мероприятий будет сопровождать подготовку к нему.

На совещании у вице-премьера Виталия Мутко, которое прошло сегодня, обсуждался целый ряд подобных акций.

19 апреля будут торжественно открыты билетные кассы и стартует офлайн-продажа билетов.

«При подготовке турнира следует уделить особое внимание работе с зарубежными партнерами, – обратил внимание собравшихся Виталий Мутко. – Мы ждем в гости представителей не только тех семи стран, что приедут участвовать в турнире, но и болельщиков, функционеров из многих других футбольных держав. Работа должна быть проведена максимальная - не только по приему гостей, но и по правильному пиару уже сегодня».