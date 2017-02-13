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Дмитрий Губерниев: Телезрители подтвердят – ничего плохого в репортажах про чехов я не говорил!

Источник:  InstagramКомментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев ответил тренеру сборной Чехии Ондржею Рыбаршу. Ранее специалист заявил, что из-за Губерниева в адрес команды поступают угрозы.

«Прекрасная тактика тренера чехов Рыбаря и его друзей бить исподтишка! Видит бог и телезрители подтвердят – никогда и ничего плохого я в репортажах про чехов не говорил! А наоборот, восхищался спортсменами. Милые чехи, я сделал все, чтобы Россия получила чемпионат мира 2021 года. И я горжусь этим! Счастья и здоровья вам, нашим надежным иностранным партнерам», – написал Губерниев на своей странице в Instagram.

Как сообщил помощник главного тренера Зденек Витек, биатлонистка Габриэла Коукалова находится в номере и никуда не выходит, опасаясь за свою безопасность. Также сообщается, что Коукаловой, Михалу Шлезингру и президенту Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамзе поступают угрозы на русском языке. В частности, Хамзе пришло сообщение с текстом «это не закончится для вас хорошо». Рыбарш отметил, что в связи с этим приняты все необходимые меры безопасности.

Прекрасная тактика тренера чехов Рыбаря и его друзей бить исподтишка!!!Видит бог и телезрители подтвердят-никогда и ничего плохого я в репортажах про чехов не говорил!!!А наоборот, восхищался спортсменами!!!Милые чехи,я сделал все,чтобы Россия получила чемпионат мира 21-го года!!!И я горжусь этим!!!Счастья и здоровья Вам ,нашим нашим надежным иностранным партнерам!!!!! 😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺😜🇷🇺🇷🇺😜🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺😂😂😂😂😂😂😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘💪💪💪💪💪💪💪💪💪😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️

Фото опубликовано Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

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