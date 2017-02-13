Natus Vincere заняла четвертое место в обновленном рейтинге лучших команд по CS:GO

Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после матчей ESL Pro League Season 5.



Первый три места в рейтинге по-прежнему занимают Astralis, Virtus.pro и SK Gaming. «Рожденные побеждать» поднялись на три две строчки вверх и расположились на четвертом месте. OpTic Gaming заняла пятую строчку, а Ninjas in Pyjamas — шестую.





FaZe Clan и North потеряли позиции и расположились на седьмом и восьмом месте. Fnatic замкнула топ-10, сместив Cloud9.



Рейтинг лучших команд портала HLTV.org обновляется после проведенных турниров по Counter-Strike: Global Offensive.



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