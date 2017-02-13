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«Борнмут» – «Манчестер Сити». Гвардиола оставил Агуэро на скамейке запасных

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Борнмута» и «Манчестер Сити» на матч 25-го тура АПЛ.

Напомним, игра между командами состоится сегодня и стартует в 23.00 мск.

«Борнмут»: Боруц, Дэниелс, Кук, Фрэнсис, А. Смит, Уилшир, Сурман, Артер, Айб, Фрейзер, Кинг.

«Манчестер Сити»: Кабальеро, Коларов, Стоунз, Фернандиньо, Санья, Туре, Де Брюйне, Сильва, Сане, Стерлинг, Жезус. 

«Борнмут» еще ни разу не побеждал «Манчестер Сити»

Матч

Борнмут - Манчестер Сити - 0:0

1-й тайм

Состав

Борнмут: Боруц, Фрэнсис, Смит А., Дэниелс, Кук С., Сурмэн, Уилшер, Артер, Айб, Фрейзер, Кинг

Манчестер Сити: Кабальеро, Санья, Коларов, Стоунз, Туре, Сане, Стерлинг, де Брюйне, Силва, Фернандиньо, Габриэл (Агуэро, 15)

Предупреждения:

нет - Туре, 10

Место и дата

13 февраля 23:00, Дин Корт, Онлайн-трансляция


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