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Луис Энрике: Зная Эмери, могу сказать, что он постарается осложнить жизнь «Барселоне»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии
Луис Энрике
Луис ЭнрикеИсточник: Reuters

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Последние несколько недель «ПСЖ» играл на высоком уровне. Нам необходимо сыграть еще лучше и победить. Зная Эмери, могу сказать, что он постарается осложнить нам жизнь. Обе команды преследуют одну цель, однако мы постараемся взять мяч под свой контроль и создать как можно больше моментов.

У нас хорошие воспоминания об этом стадионе и об этой команде. Но легко не было и не будет. «ПСЖ» в тех матчах ни в коем случае не сдавался и бился до конца. Они досконально нас знают. Уверен, что это будет очень интересный матч», – сказал испанский специалист, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

Напомним, первая игра между командами состоится 14 февраля в Париже и стартует в 22.45 мск.

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Матч

ПСЖ - Барселона

Место и дата

14 февраля 22:45, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция

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