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Голкипер Майкл Гарнетт после десяти сезонов в ЧР и КХЛ перешел в «Берн»

Источник:  ХК «Медвешчак»Комментарии

Канадский вратарь Майкл Гарнетт, отыгравший в российской суперлиге и Континентальной хоккейной лиге десять сезонов, перешел из загребского «Медвешчака» в швейцарский «Берн». Об этом сообщает официальный сайт хорватского клуба.

Майкл Гарнетт начал выступление в российском чемпионате в составе «Нефтехимика». Позже канадец вместе ХК МВД выходил в финал Кубка Гагарина. После выступал за московское «Динамо, челябинский «Трактор» и братиславский «Слован».

Всего Гарнетт провел в чемпионатах КХЛ 328 матчей, одержав 146 побед и проведя 24 встречи «на ноль». В Кубке Гагарина на счету канадца 73 встречи, в которых его команды ожержали 39 побед.

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