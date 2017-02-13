Томас Тухель: «Боруссия» будет доминировать над «Бенфикой»

Томас Тухель Источник: Reuters

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель – о предстоящем матче с лиссабонской «Бенфикой» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, игра между командами состоится завтра в Португалии и стартует в 22.45 мск.

«Это серьезный вызов – играть в плей-офф против такой великой и гордой команды, как «Бенфика». Они показывают комбинационную игру в атаке и компактно действуют в обороне.

Мы очень ждем этого матча и надеемся показать свой лучший футбол. Надо сохранять уверенность и стройность и понимать, что обязательно будут отрезки, когда мы будем доминировать», – приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.