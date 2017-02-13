Андре Гомеш: Матч с «ПСЖ»? Сложно судить о фаворитах, «Барселона» – одна из лучших команд

Андре Гомеш Источник: Reuters

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сложно судить о фаворитах. У нас сейчас одна из лучших команд. Будет непросто, ведь мы играем на выезде, однако хотелось бы победить и принимать «ПСЖ» в более спокойной ситуации. У соперника есть свои сильные качества. Мы провели целый ряд матчей, из-за чего накопилась некоторая усталость, однако она не будет завтра решающим фактором.

У «ПСЖ» есть классные игроки. Златан уже в другом клубе, но у них сильная средняя линия. У них оптимальный состав, они давно не испытывают трудностей в чемпионате. Мы готовы. Подходим к этому матчу без нервов», – приводит слова португальца официальный сайт УЕФА.

Напомним, первая игра между командами состоится 14 февраля в Париже и стартует в 22.45 мск.

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