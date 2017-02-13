Руй Витория: «Бенфика» выйдет на матч с «Боруссией» целеустремленной и решительной

Руй Витория Источник: Reuters

Главный тренер «Бенфики» Руй Витория – о предстоящем матче с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, игра между командами состоится завтра в Португалии и стартует в 22.45 мск.

«Нам противостоит непростой соперник с выдающимся атакующим потенциалом. Но моя команда выйдет на поле целеустремленной, решительной и уверенной в своих способностях.

Первый шаг на пути к победе в этом матче – понимать сильные и слабые стороны соперника. Но и изменять нашему стилю мы не собираемся», – приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

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