«Борнмут» – «Сити». Жезус получил травму и был заменен на Агуэро
Источник: Reuters
Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус получил травму в матче 25-го тура АПЛ с «Борнмутом».
Игрок сборной Бразилии оступился в штрафной площади хозяев, а позже покинул поле.
На 15-й минуте матча тренерский штаб «горожан» заменил 20-летнего футболиста нападающим Серхио Агуэро.
Отметим, что на данный момент счет 0:0.
Матч
Борнмут - Манчестер Сити - 0:01-й тайм
Состав
Борнмут: Боруц, Фрэнсис, Смит А., Дэниелс, Кук С., Сурмэн, Уилшер, Артер, Айб, Фрейзер, Кинг
Манчестер Сити: Кабальеро, Санья, Коларов, Стоунз, Туре, Сане, Стерлинг, де Брюйне, Силва, Фернандиньо, Габриэл (Агуэро, 15)
Предупреждения:
нет - Туре, 10
Место и дата
13 февраля 23:00, Дин Корт, Онлайн-трансляция
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