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Адвокат Поветкина: Дата начала второй части суда – не раньше апреля-мая

Источник:  Р-СпортКомментарии

Алексей Карпенко, адвокат российского боксера  Александра Поветкина, рассказал, когда состоится вторая часть суда по делу об употреблении мельдония, а также высказался о поведении представителя американского боксера Деонтея Уайлдера.

Напомним, ранее боксер из США подал в суд на Поветкина из-за отмены поединка. Это произошло из-за проваленного допинг-теста россиянина. Сегодня стало известно, что суд присяжных в США постановил, что российский боксер принимал мельдоний после его запрета.

«Дата начала второй части суда – не раньше апреля-мая. Мы полагаем, что с озвученным вердиктом присяжных процесс затянется надолго. Считаем, что вердикт присяжных ни при каких обстоятельствах нельзя признать справедливым и соответствующим тому, что происходило в зале суда. Мы убедительным образом доказали, что Саша ничего не принимал.

Ничем иным, кроме как недобросовестными последними заявлениями и запудриванием мозгов присяжным, поведение адвоката Уайлдера назвать нельзя. Мы не имели возможности на это ответить. По-другому мы не объясняем вердикт присяжных. С самого начала мы обозначили границы процесса, и адвокат Уайлдера в пятницу перешел практически все границы в самый решающий момент процесса», – приводит слова Карпенко агентство «Р-Спорт».

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