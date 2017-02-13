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Тарас Бурлак: «Рубин» точил зуб на «Спартак», мы вышли с хорошей мотивацией

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак прокомментировал победу своей команды над московским «Спартаком» в товарищеском матче (4:2).

– Мы немножко опоздали с приездом, была пробка, объезжали. Разминались всего 10-15 минут, поэтому начало немного провалили, первые минут двадцать. Потом нашли свою игру. Считаю, что был довольно неплохой матч. Понятно, что «Спартак» много моментов тоже создал, но это сборы. Плюс поле не очень хорошего качества. Главное, что мы выиграли. Всегда приятно выигрывать, тем более, в последнем матче чемпионата мы им очень обидно проиграли. Зуб точили на них и вышли с хорошей мотивацией. Тренер нас приободрил, нашел нужные слова, и мы сыграли хороший матч.

– Чувствуется, что команда набирает кондиции. Согласны?
– Понятно, что набираем, но еще легкости, как таковой, не чувствуется. Были довольно сложные нагрузки в последние дни, 16 дней сбор, я уже устал от Ткачука в номере (смеется). Хорошо, что сейчас будет небольшая разгрузка, два-три дня выходных после завтрашней игры. Потом заключительный сбор шесть дней и готовимся к старту, к кубку.

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Матч

Спартак - Рубин - 2:4 (1:2)

Голы

Адриано 12 (1:0). Карадениз 24 (1:1). Мвила 42 (1:2). Санчес 51 (1:3). Попов 64 (2:3). Канунников 90 (2:4 - пен.).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Глушаков, Попов (Зе Луиш, 68), Самедов, Фернандо, Зобнин, Адриано

Рубин: Рыжиков, Устинов (Набиуллин, 62), Санчес, Бурлак, Бауэр (Канунников, 84), Камболов, Карадениз (Кузьмин, 83), Мвила, Ахметов, Жемалетдинов, Жонатас

Место и дата

13 февраля 16:10, Муниципальный стадион, Текстовая трансляция


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