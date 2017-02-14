«Эйбар» разгромил «Гранаду», забив четыре безответных мяча
В матче 22-го тура чемпионата Испании «Эйбар» на своем
поле разгромил «Гранаду» со счетом 4:0.
В составе победителей мячи забили Адриан Гонсалес,
Серхи Энрич, Иван Рамис и Педро Леон.
«Эйбар» с 35-ю очками занимает седьмое место в
турнирной таблице, а «Гранада» расположилась на 19-й строчке, имея в активе 13
баллов.
В следующем туре баски 18 февраля на выезде сыграют с «Севильей»,
а подопечные Лукаса Алькараса днем ранее примут «Бетис».
Чемпионат Испании
22-й тур
Матч
Голы
Гонсалес 11 (1:0 - пен.). Энрих 39 (2:0). Рамис 52 (3:0). Педро Леон 62 (4:0).
Состав
Эйбар: Родригес, Арбилья, Лежён, Рамис (Дос Сантос, 68), Педро Леон, Эскаланте (Ривера, 78), Инуи, Гарсия Д., Капа, Гонсалес, Энрих (Пенья, 81)
Гранада: Очоа, Ломбан, Фулкьер (Вакасо, 46), Ингасон, Силва Г., Малле, Агбо, Перейра (Сампер, 57), Рамос (Понсе, 73), Кравец, Куэнка
Предупреждения:
Гонсалес, 13; Гарсия Д., 72 - Ломбан, 51; Агбо, 68
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
13 февраля 22:45, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция