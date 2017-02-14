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«Эйбар» разгромил «Гранаду», забив четыре безответных мяча

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Эйбар» на своем поле разгромил «Гранаду» со счетом 4:0.

В составе победителей мячи забили Адриан Гонсалес, Серхи Энрич, Иван Рамис и Педро Леон.

«Эйбар» с 35-ю очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Гранада» расположилась на 19-й строчке, имея в активе 13 баллов.

В следующем туре баски 18 февраля на выезде сыграют с «Севильей», а подопечные Лукаса Алькараса днем ранее примут «Бетис».

Чемпионат Испании
22-й тур

Матч

Эйбар - Гранада - 4:0 (2:0)

Голы

Гонсалес 11 (1:0 - пен.). Энрих 39 (2:0). Рамис 52 (3:0). Педро Леон 62 (4:0).

Состав

Эйбар: Родригес, Арбилья, Лежён, Рамис (Дос Сантос, 68), Педро Леон, Эскаланте (Ривера, 78), Инуи, Гарсия Д., Капа, Гонсалес, Энрих (Пенья, 81)

Гранада: Очоа, Ломбан, Фулкьер (Вакасо, 46), Ингасон, Силва Г., Малле, Агбо, Перейра (Сампер, 57), Рамос (Понсе, 73), Кравец, Куэнка

Предупреждения:

Гонсалес, 13; Гарсия Д., 72 - Ломбан, 51; Агбо, 68

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

13 февраля 22:45, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция

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