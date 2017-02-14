Гол Сусо на 85-й минуте спас «Милан» от поражения «Лацио»
В матче 24-го тура чемпионата Италии «Лацио» на своем
поле сыграл вничью с «Миланом» (1:1).
Счет в матче открыл полузащитник хозяев поля Лукас
Билья, реализовав пенальти на последней минуте первого тайма.
За пять минут до окончания матча нападающий «россонери»
Сусо совершил сольный проход и забил гол, тем самым спас свою команду от
поражения.
«Лацио» с 44 очками занимает шестое место турнирной
таблицы, а «Милан» расположился строчкой ниже, имея в активе 41 балл.
В следующем туре римляне 18 февраля на выезде сыграют с «Эмполи», а подопечные Винченцо Монтеллы на следующий день примут «Фиорентину».
Чемпионат Италии
24-й тур
Матч
Голы
Биглия 45 (1:0 - пен.). Сусо 85 (1:1).
Состав
Лацио: Стракоша, Баста, Худт, де Врей, Раду (Патрик, 87), Пароло, Биглия, Милинкович-Савич, Андерсон (Ломбарди, 87), Кейта (Лулич, 65), Иммобиле
Милан: Доннарумма, Ванджони, Сапата, Гомес, Абате, Деулофеу, Пашалич, Поли (Фернандес, 77), Локателли (Соса, 53), Сусо, Окампос (Лападула, 63)
Предупреждения:
Иммобиле, 62; Раду, 63; Милинкович-Савич, 89 - Ванджони, 24; Фернандес, 82
Судья:
Антонио Дамато (Италия)
Место и дата
13 февраля 22:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция