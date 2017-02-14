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Гол Сусо на 85-й минуте спас «Милан» от поражения «Лацио»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гол Сусо на 85-й минуте спас «Милан» от поражения «Лацио»
Источник: ФК «Милан»

В матче 24-го тура чемпионата Италии «Лацио» на своем поле сыграл вничью с «Миланом» (1:1).

Счет в матче открыл полузащитник хозяев поля Лукас Билья, реализовав пенальти на последней минуте первого тайма.

За пять минут до окончания матча нападающий «россонери» Сусо совершил сольный проход и забил гол, тем самым спас свою команду от поражения.

«Лацио» с 44 очками занимает шестое место турнирной таблицы, а «Милан» расположился строчкой ниже, имея в активе 41 балл.

В следующем туре римляне 18 февраля на выезде сыграют с «Эмполи», а подопечные Винченцо Монтеллы на следующий день примут «Фиорентину».

Чемпионат Италии
24-й тур

Матч

Лацио - Милан - 1:1 (1:0)

Голы

Биглия 45 (1:0 - пен.). Сусо 85 (1:1).

Состав

Лацио: Стракоша, Баста, Худт, де Врей, Раду (Патрик, 87), Пароло, Биглия, Милинкович-Савич, Андерсон (Ломбарди, 87), Кейта (Лулич, 65), Иммобиле

Милан: Доннарумма, Ванджони, Сапата, Гомес, Абате, Деулофеу, Пашалич, Поли (Фернандес, 77), Локателли (Соса, 53), Сусо, Окампос (Лападула, 63)

Предупреждения:

Иммобиле, 62; Раду, 63; Милинкович-Савич, 89 - Ванджони, 24; Фернандес, 82

Судья:

Антонио Дамато (Италия)

Место и дата

13 февраля 22:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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