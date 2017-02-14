Гол Сусо на 85-й минуте спас «Милан» от поражения «Лацио»

В матче 24-го тура чемпионата Италии «Лацио» на своем поле сыграл вничью с «Миланом» (1:1).

Счет в матче открыл полузащитник хозяев поля Лукас Билья, реализовав пенальти на последней минуте первого тайма.

За пять минут до окончания матча нападающий «россонери» Сусо совершил сольный проход и забил гол, тем самым спас свою команду от поражения.

«Лацио» с 44 очками занимает шестое место турнирной таблицы, а «Милан» расположился строчкой ниже, имея в активе 41 балл.

В следующем туре римляне 18 февраля на выезде сыграют с «Эмполи», а подопечные Винченцо Монтеллы на следующий день примут «Фиорентину».

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24-й тур