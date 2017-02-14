«Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» и поднялся на вторую строчку в АПЛ
В матче 25-го тура чемпионата Англии «Борнмут» на
своем поле проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:2.
Счет в матче на 29-й минуте открыл нападающий гостей
Рахим Стерлинг. На 69-й минуте защитник хозяев поля Тайрон Мингз послал мяч в
свои ворота.
«Манчестер Сити» с 52 очками поднялся на второе место
в турнирной таблице, а «Борнмут» расположился на 14-й строчке, имея в активе 26
баллов.
В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 26 февраля должны были сыграть с «Манчестер Юнайтед», но матч перенесли на апрель из-за того, что «Красные дьяволы» в этот день сыграют в финале Кубка английской лиги с «Саутгемптоном». Таким образом, «Сити» 5 марта сыграет на выезде с «Сандерлендом», а команда из графства Дорсет 25 февраля
встретится с «Вест Бромвичем».
Чемпионат
Англии
25-й тур
Матч
Борнмут - Манчестер Сити - 0:2 (0:1)
Голы
Стерлинг 29 (0:1). Мингз 69 (0:2 - автогол).
Состав
Борнмут: Боруц, Дэниелс, Смит А., Фрэнсис (Мингз, 22), Кук С., Айб (Пью, 76), Кинг, Сурмэн, Артер, Уилшер (Афобе, 45), Фрейзер
Манчестер Сити: Кабальеро, Коларов, Санья, Стоунз, Стерлинг (Нолито, 90), Туре (Отаменди, 70), Фернандиньо, де Брюйне, Сане, Силва, Габриэл (Агуэро, 15)
Предупреждения:
Фрейзер, 26; Артер, 68 - Туре, 10; Стерлинг, 57; Сане, 64
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
13 февраля 23:00, Дин Корт, Онлайн-трансляция