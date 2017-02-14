«Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» и поднялся на вторую строчку в АПЛ

В матче 25-го тура чемпионата Англии «Борнмут» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:2.

Счет в матче на 29-й минуте открыл нападающий гостей Рахим Стерлинг. На 69-й минуте защитник хозяев поля Тайрон Мингз послал мяч в свои ворота.

«Манчестер Сити» с 52 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, а «Борнмут» расположился на 14-й строчке, имея в активе 26 баллов.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 26 февраля должны были сыграть с «Манчестер Юнайтед», но матч перенесли на апрель из-за того, что «Красные дьяволы» в этот день сыграют в финале Кубка английской лиги с «Саутгемптоном». Таким образом, «Сити» 5 марта сыграет на выезде с «Сандерлендом», а команда из графства Дорсет 25 февраля встретится с «Вест Бромвичем».

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