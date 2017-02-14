Леброн Джеймс и Блейк Гриффин признаны лучшими игроками недели в НБА
Форвард
«Кливленда» Леброн Джеймс и нападающий Клипперс» Блейк Гриффин
признаны лучшими игроками минувшей недели в НБА.
Джеймс помог «Кавальерс» одержать три победы
в последних четырех матчах, набирая в среднем по 25,5 очка и делая 11,3
результативной передачи и 5,8 подбора и таким образом был признан лучшим в
Восточной конференции.
Гриффин признан лучшим игроком на «Западе». Он помог своей
команде взять две победы в трех матчах, набирая в среднем по 26 очков и делая
10,3 подбора и 8 передач.
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