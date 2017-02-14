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Леброн Джеймс и Блейк Гриффин признаны лучшими игроками недели в НБА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс и нападающий Клипперс» Блейк Гриффин признаны лучшими игроками минувшей недели в НБА.

Джеймс помог «Кавальерс» одержать три победы в последних четырех матчах, набирая в среднем по 25,5 очка и делая 11,3 результативной передачи и 5,8 подбора и таким образом был признан лучшим в Восточной конференции.

Гриффин признан лучшим игроком на «Западе». Он помог своей команде взять две победы в трех матчах, набирая в среднем по 26 очков и делая 10,3 подбора и 8 передач.

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