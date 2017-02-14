Экс-голкипер «Спартака» Ковалевски войдет в тренерский штаб «Легии»

Бывший голкипер московского «Спартака» поляк Войцех Ковалевски войдет в тренерский штаб варшавской «Легии», сообщает официальный сайт польской команды.

Сообщается, что он уже принял участие в тренировке новой для себя команды.

Ковалевски выступал за «Легию» с 1997 по 2002 год. Затем он защищал цвета донецкого «Шахтера», откуда в 2003 году перешел в московский «Спартак». За красно-белых Ковалевски играл до 2007 года, провел 94 матча в чемпионате России. Последним клубом Ковалевски был кипрский «Анортосис».