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Экс-голкипер «Спартака» Ковалевски войдет в тренерский штаб «Легии»

Источник:  ФК «Легия»Комментарии

Бывший голкипер московского «Спартака» поляк Войцех Ковалевски войдет в тренерский штаб варшавской «Легии», сообщает официальный сайт польской команды.

Сообщается, что он уже принял участие в тренировке новой для себя команды.

Ковалевски выступал за «Легию» с 1997 по 2002 год. Затем он защищал цвета донецкого «Шахтера», откуда в 2003 году перешел в московский «Спартак». За красно-белых Ковалевски играл до 2007 года, провел 94 матча в чемпионате России. Последним клубом Ковалевски был кипрский «Анортосис».

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