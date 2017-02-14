Экс-голкипер «Спартака» Ковалевски войдет в тренерский штаб «Легии»
Бывший голкипер московского «Спартака» поляк Войцех
Ковалевски войдет в тренерский штаб варшавской «Легии», сообщает официальный
сайт польской команды.
Сообщается, что он уже принял участие в тренировке новой для
себя команды.
Ковалевски выступал за «Легию» с 1997 по 2002 год. Затем он защищал цвета донецкого
«Шахтера», откуда в 2003 году перешел в московский
«Спартак». За красно-белых Ковалевски играл до 2007 года, провел 94
матча в чемпионате России. Последним клубом Ковалевски был кипрский
«Анортосис».
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