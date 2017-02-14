Полузащитник «Суонси» Дайер выбыл до конца сезона из-за травмы

Полузащитник «Суонси» Натан Дайер выбыл до конца сезона из-за травмы ахиллова сухожилия, сообщает официальный сайт «лебедей».

29-летний англичанин получил повреждение в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Лестером»(2:0). Из-за травмы Дайер был заменен уже на седьмой минуте встречи.

Диагностирование выявило у футболиста разрыв ахиллова сухожилия левой лодыжки. В ближайшее время игроку, который в прошлом сезоне стал чемпионом Англии, выступая на правах аренды за «Лестер», придется перенести операцию.

Напомним, в нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 12 матчах, в которых отдал три результативные передачи.