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Полузащитник «Суонси» Дайер выбыл до конца сезона из-за травмы

Источник:  ФК «Суонси»Комментарии

Полузащитник «Суонси» Натан Дайер выбыл до конца сезона из-за травмы ахиллова сухожилия, сообщает официальный сайт «лебедей».

29-летний англичанин получил повреждение в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Лестером»(2:0). Из-за травмы Дайер был заменен уже на седьмой минуте встречи.

Диагностирование выявило у футболиста разрыв ахиллова сухожилия левой лодыжки. В ближайшее время игроку, который в прошлом сезоне стал чемпионом Англии, выступая на правах аренды за «Лестер», придется перенести операцию.

Напомним, в нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 12 матчах, в которых отдал три результативные передачи. 

Матч

Суонси - Лестер Сити - 2:0 (2:0)

Голы

Моусон 36 (1:0). Ольссон 45 (2:0).

Состав

Суонси: Фабиански, Ноутон, Моусон, Ольссон, Фернандес, Сигурдссон, Кэролл, Корк, Дайер (Роутледж, 7, Нарсинг, 89), Фер, Льоренте (Айю, 72)

Лестер Сити: Шмейхель, Морган, Симпсон (Амарти, 70), Фукс (Чилуэлл, 46), Хут, Олбрайтон (Слимани, 46), Дринкуотер, Ндиди, Марез, Варди, Грэй

Предупреждения:

Фер, 26; Корк, 40 - Хут, 36; Чилуэлл, 57

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

12 февраля 19:00, Либерти, Онлайн-трансляция

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