Полузащитник «Суонси» Дайер выбыл до конца сезона из-за травмы
Полузащитник «Суонси» Натан Дайер выбыл до
конца сезона из-за травмы ахиллова сухожилия, сообщает официальный сайт «лебедей».
29-летний англичанин получил повреждение в матче 25-го тура
чемпионата Англии с «Лестером»(2:0). Из-за травмы Дайер был заменен
уже на седьмой минуте встречи.
Диагностирование выявило у футболиста разрыв ахиллова сухожилия левой лодыжки. В ближайшее время игроку, который в прошлом сезоне стал чемпионом Англии, выступая на правах аренды за «Лестер», придется перенести операцию.
Напомним, в нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 12 матчах, в которых отдал три результативные передачи.
Матч
Суонси - Лестер Сити - 2:0 (2:0)
Голы
Моусон 36 (1:0). Ольссон 45 (2:0).
Состав
Суонси: Фабиански, Ноутон, Моусон, Ольссон, Фернандес, Сигурдссон, Кэролл, Корк, Дайер (Роутледж, 7, Нарсинг, 89), Фер, Льоренте (Айю, 72)
Лестер Сити: Шмейхель, Морган, Симпсон (Амарти, 70), Фукс (Чилуэлл, 46), Хут, Олбрайтон (Слимани, 46), Дринкуотер, Ндиди, Марез, Варди, Грэй
Предупреждения:
Фер, 26; Корк, 40 - Хут, 36; Чилуэлл, 57
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
12 февраля 19:00, Либерти, Онлайн-трансляция