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Рахим Стерлинг: Знали, что матч с «Борнмутом» будет трудным

Источник:  Sky SportsКомментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, забивший первый гол в матче с «Борнмутом» (2:0) поделился впечатлениями от победы своей команды.

«Перед игрой мы знали, что это будет трудный матч. Они показывают удивительный футбол время от времени, что вы и могли видеть сегодня на поле. К счастью, мы забили два мяча, что привело нас к победе», - цитирует Стерлинга Sky Sports.

Матч

Борнмут - Манчестер Сити - 0:2 (0:1)

Голы

Стерлинг 29 (0:1). Мингз 69 (0:2 - автогол).

Состав

Борнмут: Боруц, Дэниелс, Смит А., Фрэнсис (Мингз, 22), Кук С., Айб (Пью, 76), Кинг, Сурмэн, Артер, Уилшер (Афобе, 45), Фрейзер

Манчестер Сити: Кабальеро, Коларов, Санья, Стоунз, Стерлинг (Нолито, 90), Туре (Отаменди, 70), Фернандиньо, де Брюйне, Сане, Силва, Габриэл (Агуэро, 15)

Предупреждения:

Фрейзер, 26; Артер, 68 - Туре, 10; Стерлинг, 57; Сане, 64

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

13 февраля 23:00, Дин Корт, Онлайн-трансляция

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