Эдди Хау: Наши ребята выложились на полную, но футболисты «Сити» были слишком хороши
Главный тренер «Борнмута» Эдди Хау подвел итоги матча
с «Манчестер Сити» (0:2).
«С точки зрения сил и обязательств, наши ребята
выложились на полную. Очевидно, мы испытываем трудности из-за травм в первой
половине встречи. Потеря двух футболистов является большим ударом для нас. Саймон
почувствовал боль в подколенном сухожилии, а Джек — в лодыжке.
Несмотря на потери, мы реорганизовались и пошли вперед, но футболисты «Сити» были слишком хороши», - цитирует Хау Sky Sports.
Матч
Борнмут - Манчестер Сити - 0:2 (0:1)
Голы
Стерлинг 29 (0:1). Мингз 69 (0:2 - автогол).
Состав
Борнмут: Боруц, Дэниелс, Смит А., Фрэнсис (Мингз, 22), Кук С., Айб (Пью, 76), Кинг, Сурмэн, Артер, Уилшер (Афобе, 45), Фрейзер
Манчестер Сити: Кабальеро, Коларов, Санья, Стоунз, Стерлинг (Нолито, 90), Туре (Отаменди, 70), Фернандиньо, де Брюйне, Сане, Силва, Габриэл (Агуэро, 15)
Предупреждения:
Фрейзер, 26; Артер, 68 - Туре, 10; Стерлинг, 57; Сане, 64
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
13 февраля 23:00, Дин Корт, Онлайн-трансляция