Эдди Хау: Наши ребята выложились на полную, но футболисты «Сити» были слишком хороши

Главный тренер «Борнмута» Эдди Хау подвел итоги матча с «Манчестер Сити» (0:2).

«С точки зрения сил и обязательств, наши ребята выложились на полную. Очевидно, мы испытываем трудности из-за травм в первой половине встречи. Потеря двух футболистов является большим ударом для нас. Саймон почувствовал боль в подколенном сухожилии, а Джек — в лодыжке.

Несмотря на потери, мы реорганизовались и пошли вперед, но футболисты «Сити» были слишком хороши», - цитирует Хау Sky Sports.