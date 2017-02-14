Хосеп Гвардиола: Отставание от «Челси» по-прежнему очень велико
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола
поделился впечатлениями от победы над «Борнмутом» (2:0).
«Отставание от «Челси» по-прежнему очень велико и это
несмотря на то, что они вчера не выиграли.
Мне кажется в последних играх мы стали играть намного
лучше. Жаль, что только сегодня создали столько шансов, а реализовали всего
два. Но в целом, я счастлив итогом матча.
По поводу травмы Жезуза, все подробности будут завтра утром. Надеюсь, с ним будет все хорошо и обойдется без травм», - цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Матч
Борнмут - Манчестер Сити - 0:2 (0:1)
Голы
Стерлинг 29 (0:1). Мингз 69 (0:2 - автогол).
Состав
Борнмут: Боруц, Дэниелс, Смит А., Фрэнсис (Мингз, 22), Кук С., Айб (Пью, 76), Кинг, Сурмэн, Артер, Уилшер (Афобе, 45), Фрейзер
Манчестер Сити: Кабальеро, Коларов, Санья, Стоунз, Стерлинг (Нолито, 90), Туре (Отаменди, 70), Фернандиньо, де Брюйне, Сане, Силва, Габриэл (Агуэро, 15)
Предупреждения:
Фрейзер, 26; Артер, 68 - Туре, 10; Стерлинг, 57; Сане, 64
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
13 февраля 23:00, Дин Корт, Онлайн-трансляция