Хосеп Гвардиола: Отставание от «Челси» по-прежнему очень велико

Хосеп Гвардиола Источник: Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от победы над «Борнмутом» (2:0).

«Отставание от «Челси» по-прежнему очень велико и это несмотря на то, что они вчера не выиграли.

Мне кажется в последних играх мы стали играть намного лучше. Жаль, что только сегодня создали столько шансов, а реализовали всего два. Но в целом, я счастлив итогом матча.

По поводу травмы Жезуза, все подробности будут завтра утром. Надеюсь, с ним будет все хорошо и обойдется без травм», - цитирует Гвардиолу Sky Sports.