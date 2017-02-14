Радимов – Широкову: Рома, расслабься. Иди и вкалывай на благо отечественного футбола
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тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал работу Романа Широкова и
Евгения Алдонина в Общероссийском профессиональном союзе футболистов.
«Видите на фотографии футболистов «из бывших»? Или
группу товарищей на отдыхе? Или меня, в окружении двух бывших капитанов
сборной? С одним из которых играл в «Зените», с другим – в сборной? Эти двое,
кто не я, - шефы Общероссийского профессионального союза футболистов! И, скажу,
круто, когда ОПСФ, который должен поддерживать и помогать как действующим
футболистам, так и закончившим карьеру, руководят такие парни! Слова Высоцкого
«расталкивая спины и зады, они стремились в первые ряды и первыми ложились
под картечью!» - это и про них!
Когда футбол защищают прекрасные парни с надежными руками, «отборные головорезы» – верю, все у нас сложится! Так что, Рома, расслабься со своей крылатой фразой: «Лучше б дома сидел, епт». Иди и вкалывай на благо отечественного футбола», - написал Радимов в «Инстаграме», приложив совместное фото с Романом Широковым и Евгением Алдониным.
Видите на фотографии футболистов «из бывших?» 👆😜 Или группу товарищей на отдыхе? -)) Или меня, в окружении двух бывших капитанов сборной? С одним из которых играл в Зените, с другим – в сборной? Ни фига -) Эти двое, кто не я, - шефы Общероссийского профессионального союза футболистов! И, скажу, круто, когда ОПСФ, который должен поддерживать и помогать как действующим футболистам, так и закончившим карьеру, руководят такие парни! Слова Высоцкого "расталкивая спины и зады, они стремились в первые ряды и первыми ложились под картечью!" - это и про них! Когда футбол защищают прекрасные парни с надежными руками, "отборные головорезы" – верю, все у нас сложится! 💪 Так что, Рома, расслабься со своей крылатой фразой: "Лучше б дома сидел, епт" 😂 Иди и вкалывай на благо отечественного футбола 😂😂 #кипр #фнл #опсф#профсоюзфутболистов#