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Футболисты «Зенита» провели тренировку на базе сборной Бельгии

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Футболисты «Зенита» 13 февраля в преддверии матча Лиги Европы против «Андерлехта» провели вечернюю тренировку на базе сборной Бельгии.

Занятие началось в 17:00 по местному времени и продолжалось около полутора часов. Команда работала с мячом и оттачивала тактические взаимодействия в атаке и обороне.

В заключительной части тренировки сине-бело-голубые разделились на три команды по линиям - защитники, полузащитники и нападающие. Победу одержали игроки обороны с пятью забитыми мячами. 

14 февраля футболисты «Зенита» продолжат тренироваться в Тюбизе, а в среду переместятся в Брюссель, где команда проведет открытую тренировку и пресс-конференцию на стадионе «Констант Ванден Сток».

Напомним, матч с «Андерлехтом» состоится 16 февраля и начнется в 23:05 по московскому времени. 

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