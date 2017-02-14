Константин Терещенко перешел в Формулу 3.5 V8

Испанская команда Teo Martin Motorsport объявляет о подписании контракта с молодым российским перспективным пилотом Константином Терещенко.

Терещенко стал третьим российским гонщиком, который примет участие в Формуле 3.5. За SMP Racing поедут Егор Оруджев и Матевос Исаакян.

«Я очень рад оказаться в этой серии и в испанской команде Teo Martin Motorsport. Это очень опытная команда, демонстрирующая стабильные результаты на протяжении многих сезонов в разных сериях. Прошлый сезон сложился не очень удачно для меня, с точки зрения результата, но я получил колоссальный опыт и с оптимизмом смотрю в будущее. Я много работал на тестах в новой команде, мне нравится, как ведет себя машина. Я думаю, у меня есть все шансы бороться за очки в каждой гонке. Конечно же, я стремлюсь к победе в серии», - сказал Терещенко.

Напомним, 22-летний гонщик - чемпион серии Формула России, чемпион испанской Формулы 3 и вице-чемпион Euroformula Open 2015 года. В 2016 году Константин выступал в международной гоночной серии GP3.



