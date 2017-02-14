СКА – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
Сегодня, 14 февраля в матче регулярного чемпионата
Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет со «Спартаком».
Встреча пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и
начнется в 19:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
СКА со 131-м очком лидирует в Западной конференции, а «Спартак»
в ней же расположился на 13-й строчке, имея в активе 62 балла.
Напомним, команды уже встречались в нынешнем сезоне,
25 января 2017 года подопечные Олега Знарка обыграли москвичей со счетом 2:1.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
14 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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