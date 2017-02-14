СКА – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

Сегодня, 14 февраля в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет со «Спартаком».

Встреча пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

СКА со 131-м очком лидирует в Западной конференции, а «Спартак» в ней же расположился на 13-й строчке, имея в активе 62 балла.

Напомним, команды уже встречались в нынешнем сезоне, 25 января 2017 года подопечные Олега Знарка обыграли москвичей со счетом 2:1.

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